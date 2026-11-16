Menu Rechercher
Commenter
Officiel Ligue 2

L’ancien lensois John Bostock prend sa retraite

Par Aurélien Macedo
1 min.
John Bostock durant un match. @Maxppp

Clap de fin pour John Bostock. Milieu de terrain de 34 ans formé à Tottenham et éternel espoir du football anglais, il vient de raccrocher ses crampons. Multipliant les prêts en début de carrière, il avait notamment refusé le FC Barcelone quand il était enfant. En 2016, il a rejoint la France en signant du côté du Racing de Lens. Resté deux ans, il a disputé 49 matches pour 6 buts et 7 passes décisives.

La suite après cette publicité

Jouant dans 16 clubs durant sa carrière, il aura également disputé 20 matches avec Toulouse pour une réussite moins importante que dans le nord de la France. International trinidadien, il était sans club depuis un an et son passage à Solihull Moors en cinquième division anglaise.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Premier League
Ligue 1
Tottenham
Lens
Toulouse
John Joseph Bostock

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Premier League Premier League
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Tottenham Logo Tottenham
Lens Logo Lens
Toulouse Logo Toulouse
John Joseph Bostock John Joseph Bostock
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier