L’ancien lensois John Bostock prend sa retraite

Clap de fin pour John Bostock. Milieu de terrain de 34 ans formé à Tottenham et éternel espoir du football anglais, il vient de raccrocher ses crampons. Multipliant les prêts en début de carrière, il avait notamment refusé le FC Barcelone quand il était enfant. En 2016, il a rejoint la France en signant du côté du Racing de Lens. Resté deux ans, il a disputé 49 matches pour 6 buts et 7 passes décisives.

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Jouant dans 16 clubs durant sa carrière, il aura également disputé 20 matches avec Toulouse pour une réussite moins importante que dans le nord de la France. International trinidadien, il était sans club depuis un an et son passage à Solihull Moors en cinquième division anglaise.