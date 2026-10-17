PSG, Luis Enrique : « on n’a pas de spécialiste sur penalty »

Avec le raté d’Ousmane Dembélé ce soir face à Strasbourg (1-3), le Paris Saint-Germain a étiré sa disette sur penalty. Les Parisiens viennent d’en louper trois en une semaine, et totalisent 9 échecs sur leurs 19 dernières tentatives. Luis Enrique est conscient de la marge de son équipe dans cet exercice, et le coach parisien a évoqué le sujet après la rencontre sur Ligue1+.

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«Les penaltys ? Il faut les travailler, il n’y a pas de spécialiste, mais à chaque fois qu’on est arrivé aux tirs au but, les joueurs ont eu de la personnalité, de la qualité. Mais c’est vrai qu’on n’a pas de spécialiste», déplorait le coach parisien, tout de même heureux du succès des siens. «Quand les remplaçants entrent, ils sont moins fatigués que le reste, et il y a plus d’espaces. Tous les matchs sont difficiles, encore plus à l’extérieur, j’aime donner l’opportunité à mes joueurs de me montrer qu’ils sont prêts. On est dans les trois premiers, on est contents», s’est félicité Luis Enrique.