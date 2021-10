Giacomo Perez courtisé par Sassuolo et l'Atalanta Bergame

Voilà quelques années déjà que la jeunesse française a la cote à l'étranger. Et la tendance ne devrait pas s'estomper durant les prochains mercatos. Après avoir vu de nombreux jeunes talents prendre le large, le Toulouse FC voit un de ses autres espoirs être sollicité en Italie : Giacomo Perez.

Très adroit devant le but, cet attaquant de 17 ans est courtisé par Sassuolo et l'Atalanta Bergame en Serie A. Actuellement meilleur buteur des U19 du TFC avec 5 buts en 8 matchs, le jeune joueur prometteur, d'origine italienne et espagnole, pourrait donc prendre le large en fin de saison.