Justice : Thomas Partey est attendu au tribunal mercredi

Ce soir, Villarreal se déplace à Londres pour affronter Tottenham lors de la première journée de cette nouvelle édition de l’UEFA Champions League. Recruté cet été libre après son départ d’Arsenal, Thomas Partey (32 ans) va faire son retour dans la capitale anglaise avec l’écurie espagnole. Il en profitera aussi pour régler ses soucis avec la justice anglaise, lui qui est visé par cinq chefs d’accusation de viol et un chef d’accusation d’agression sexuelle (entre 2021 et 2022).

Ce mardi, AS explique que le milieu va rester à Londres, car il doit comparaître ce mercredi devant le tribunal de Westminster concernant les faits qui lui sont reprochés. Pour préparer sa défense, Partey a d’ailleurs rencontré son agent et son avocat à l’hôtel où séjourne Villarreal. Après la rencontre, ses coéquipiers, eux, rentreront en Espagne et laisseront Partey régler ses affaires.