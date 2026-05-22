CdF, Nice : Djibril Coulibaly bat un record vieux de plus de 100 ans

La finale de la Coupe de France au Stade de France a basculé juste avant la pause. Mené et bousculé par une nette domination lensoise durant la majeure partie du premier acte, l’OGC Nice a profité des derniers instants pour réduire l’écart sur corner et regagner les vestiaires sur le score de 2-1. Ce but capital a totalement relancé les Aiglons, qui ont repris confiance au meilleur des moments pour aborder la seconde période.

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Ce sursaut niçois porte la signature du jeune milieu Djibril Coulibaly, entré instantanément dans l’histoire de la compétition. À seulement 17 ans et 185 jours, il devient le plus jeune buteur en finale de la Coupe de France depuis Louis Cazal, qui avait marqué avec le FC Sète contre l’Olympique de Marseille le 13 avril 1924 à l’âge de 17 ans et 172 jours. Un exploit précoce qui redonne vie aux espoirs de Nice dans cette finale.