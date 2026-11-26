Le FC Barcelone va recruter cet hiver. C’est du moins ce que souhaite Hansi Flick, qui estime qu’un nouveau défenseur central serait plus que bienvenu, alors que Frenkie de Jong doit souvent dépanner à ce poste dernièrement. De nombreux noms sont sortis, et voilà que la BBC en dévoile un nouveau : Ayden Heaven, jeune défenseur central de Manchester United qui devrait faire ses valises cet hiver.

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Utilisé à seulement 5 reprises cette saison en Premier League - dont 2 titularisations - l’ancien d’Arsenal a décidé de partir, et est conscient qu’il ne devrait pas être dans les plans de son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino. Il est donc suivi par les Catalans en vue d’un prêt pour le mercato hivernal. Fulham est aussi dessus.