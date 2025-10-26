Serie A : huitième match sans victoire pour la Juventus Turin d’Igor Tudor

Ça commence à sentir le souffre pour Igor Tudor. Fragilisé depuis plusieurs semaines, le technicien croate voit encore l’étau se resserrer après la défaite de sa Juventus face à la Lazio (1-0). En s’inclinant ce soir à Rome, le club turinois vient d’enchaîner un huitième match consécutif sans la moindre victoire, à l’image de sa place au classement.

La suite après cette publicité

Classement général Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Naples 18 8 +7 6 0 2 15 8 2 Rome 18 8 +5 6 0 2 8 3 3 Milan 17 8 +7 5 2 1 13 6 4 Inter Milan 15 8 +8 5 0 3 19 11 5 Bologne 14 8 +6 4 2 2 13 7 6 Côme 13 8 +4 3 4 1 9 5 7 Atalanta 12 8 +6 2 6 0 12 6 8 Juventus 12 8 +1 3 3 2 9 8 9 Udinese 12 8 -2 3 3 2 10 12 10 Lazio 11 8 +4 3 2 3 11 7 11 Cremonese 11 8 -1 2 5 1 9 10 12 Torino 11 8 -6 3 2 3 8 14 13 Sassuolo 10 8 -1 3 1 4 8 9 14 Cagliari 9 8 -2 2 3 3 8 10 15 Parme 7 8 -4 1 4 3 3 7 16 Lecce 6 8 -6 1 3 4 7 13 17 Hellas 5 8 -7 0 5 3 4 11 18 Fiorentina 4 8 -5 0 4 4 7 12 19 Pise 4 8 -7 0 4 4 5 12 20 Genoa 3 8 -7 0 3 5 4 11 Voir le classement complet

L’unique but de la rencontre fut l’oeuvre de l’ex-Bordelais Toma Basic (9e). Le milieu croate avait profité d’une mauvaise remise de la tête de Jonathan David en retrait, puis d’une passe de Cataldi, pour tromper Di Gregorio du pied gauche. Les Biancocelesti sont 10es de Serie A.