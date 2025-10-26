Menu Rechercher
Serie A

Serie A : huitième match sans victoire pour la Juventus Turin d’Igor Tudor

Par Jordan Pardon
1 min.
Igor Tudor reste à la Juventus @Maxppp
Lazio 1-0 Juventus

Ça commence à sentir le souffre pour Igor Tudor. Fragilisé depuis plusieurs semaines, le technicien croate voit encore l’étau se resserrer après la défaite de sa Juventus face à la Lazio (1-0). En s’inclinant ce soir à Rome, le club turinois vient d’enchaîner un huitième match consécutif sans la moindre victoire, à l’image de sa place au classement.

Classement général Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Naples Naples 18 8 +7 6 0 2 15 8
2 Logo Rome Rome 18 8 +5 6 0 2 8 3
3 Logo Milan Milan 17 8 +7 5 2 1 13 6
4 Logo Inter Milan Inter Milan 15 8 +8 5 0 3 19 11
5 Logo Bologne Bologne 14 8 +6 4 2 2 13 7
6 Logo Côme Côme 13 8 +4 3 4 1 9 5
7 Logo Atalanta Atalanta 12 8 +6 2 6 0 12 6
8 Logo Juventus Juventus 12 8 +1 3 3 2 9 8
9 Logo Udinese Udinese 12 8 -2 3 3 2 10 12
10 Logo Lazio Lazio 11 8 +4 3 2 3 11 7
11 Logo Cremonese Cremonese 11 8 -1 2 5 1 9 10
12 Logo Torino Torino 11 8 -6 3 2 3 8 14
13 Logo Sassuolo Sassuolo 10 8 -1 3 1 4 8 9
14 Logo Cagliari Cagliari 9 8 -2 2 3 3 8 10
15 Logo Parme Parme 7 8 -4 1 4 3 3 7
16 Logo Lecce Lecce 6 8 -6 1 3 4 7 13
17 Logo Hellas Hellas 5 8 -7 0 5 3 4 11
18 Logo Fiorentina Fiorentina 4 8 -5 0 4 4 7 12
19 Logo Pise Pise 4 8 -7 0 4 4 5 12
20 Logo Genoa Genoa 3 8 -7 0 3 5 4 11
Voir le classement complet

L’unique but de la rencontre fut l’oeuvre de l’ex-Bordelais Toma Basic (9e). Le milieu croate avait profité d’une mauvaise remise de la tête de Jonathan David en retrait, puis d’une passe de Cataldi, pour tromper Di Gregorio du pied gauche. Les Biancocelesti sont 10es de Serie A.

Pub. le - MAJ le
