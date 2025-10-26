Serie A
Serie A : huitième match sans victoire pour la Juventus Turin d’Igor Tudor
Ça commence à sentir le souffre pour Igor Tudor. Fragilisé depuis plusieurs semaines, le technicien croate voit encore l’étau se resserrer après la défaite de sa Juventus face à la Lazio (1-0). En s’inclinant ce soir à Rome, le club turinois vient d’enchaîner un huitième match consécutif sans la moindre victoire, à l’image de sa place au classement.
Classement général Serie A
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Naples
|18
|8
|+7
|6
|0
|2
|15
|8
|2
|Rome
|18
|8
|+5
|6
|0
|2
|8
|3
|3
|Milan
|17
|8
|+7
|5
|2
|1
|13
|6
|4
|Inter Milan
|15
|8
|+8
|5
|0
|3
|19
|11
|5
|Bologne
|14
|8
|+6
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|Côme
|13
|8
|+4
|3
|4
|1
|9
|5
|7
|Atalanta
|12
|8
|+6
|2
|6
|0
|12
|6
|8
|Juventus
|12
|8
|+1
|3
|3
|2
|9
|8
|9
|Udinese
|12
|8
|-2
|3
|3
|2
|10
|12
|10
|Lazio
|11
|8
|+4
|3
|2
|3
|11
|7
|11
|Cremonese
|11
|8
|-1
|2
|5
|1
|9
|10
|12
|Torino
|11
|8
|-6
|3
|2
|3
|8
|14
|13
|Sassuolo
|10
|8
|-1
|3
|1
|4
|8
|9
|14
|Cagliari
|9
|8
|-2
|2
|3
|3
|8
|10
|15
|Parme
|7
|8
|-4
|1
|4
|3
|3
|7
|16
|Lecce
|6
|8
|-6
|1
|3
|4
|7
|13
|17
|Hellas
|5
|8
|-7
|0
|5
|3
|4
|11
|18
|Fiorentina
|4
|8
|-5
|0
|4
|4
|7
|12
|19
|Pise
|4
|8
|-7
|0
|4
|4
|5
|12
|20
|Genoa
|3
|8
|-7
|0
|3
|5
|4
|11
L’unique but de la rencontre fut l’oeuvre de l’ex-Bordelais Toma Basic (9e). Le milieu croate avait profité d’une mauvaise remise de la tête de Jonathan David en retrait, puis d’une passe de Cataldi, pour tromper Di Gregorio du pied gauche. Les Biancocelesti sont 10es de Serie A.
