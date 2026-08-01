La Conmebol avait des doutes sur le projet de la FIFA

Avant que la FIFA ne fasse finalement marche arrière face à la contestation, la Conmebol avait choisi de ne pas se prononcer immédiatement sur le projet de société commerciale ouverte aux investisseurs privés. Contrairement à d’autres confédérations qui avaient affiché une opposition ferme, l’instance sud-américaine avait préféré attendre davantage d’éléments avant de rendre sa décision.

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La Conmebol avait ainsi demandé à la FIFA des précisions sur plusieurs aspects du projet, notamment son fonctionnement, sa gouvernance et ses conséquences pour le football mondial dans un communiqué. Une prudence qui prend aujourd’hui tout son sens, alors que l’instance dirigée par Gianni Infantino a finalement renoncé à cette réforme après la fronde grandissante de nombreuses fédérations et confédérations. Un sujet clôt.