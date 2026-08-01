Menu Rechercher
Commenter 7
Coupe du Monde

La Conmebol avait des doutes sur le projet de la FIFA

Par Allan Brevi
1 min.
MaxPPP

Avant que la FIFA ne fasse finalement marche arrière face à la contestation, la Conmebol avait choisi de ne pas se prononcer immédiatement sur le projet de société commerciale ouverte aux investisseurs privés. Contrairement à d’autres confédérations qui avaient affiché une opposition ferme, l’instance sud-américaine avait préféré attendre davantage d’éléments avant de rendre sa décision.

La suite après cette publicité

La Conmebol avait ainsi demandé à la FIFA des précisions sur plusieurs aspects du projet, notamment son fonctionnement, sa gouvernance et ses conséquences pour le football mondial dans un communiqué. Une prudence qui prend aujourd’hui tout son sens, alors que l’instance dirigée par Gianni Infantino a finalement renoncé à cette réforme après la fronde grandissante de nombreuses fédérations et confédérations. Un sujet clôt.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier