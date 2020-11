Kingsley Coman juge son évolution en Equipe de France

Très discret dans les médias, Kingsley Coman (24 ans) a gagné en maturité et en régularité dans ses prestations. Aussi bien en club qu'en équipe de France, l'ailier français se distingue également par son efficacité dans la zone de vérité. Dans une interview accordée au Parisien, le joueur formé au PSG est revenu sur son évolution au sein des Bleus.

« J'ai gagné en maturité dans mon jeu et dans ma vie. Ça se ressent sur le terrain. J'essaie de tendre vers davantage de variété et d'efficacité. Les buts sont devenus très importants. Donc je me fais violence, j'essaie d'être plus égoïste. J'ai, toutefois, encore une marge de progression. Mais c'est une évidence : le Coman de 2020 n'est plus celui de novembre 2015 lors de ma 1re sélection, » lâche ainsi Coman. le joueur du Bayern Munich espère bien ainsi gagner sa place pour le prochain Euro avec les Bleus...