Premier League : Liverpool déroule contre Newcastle

Répétition générale pour Liverpool ce mercredi soir en Premier League avec la réception d’un Newcastle revigoré, mais sans son buteur Alexander Isak, une semaine avant le 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au PSG. Arne Slot alignait quasiment son équipe type, puisqu’éliminés de la FA Cup, les Reds ne joueront pas ce week-end et pourront préparer leur choc européen. Et le match se transformait vite en attaque-défense tant Liverpool étouffait son adversaire.

La suite après cette publicité

Et cela se concrétisait très vite. Sur le côté gauche, Luis Diaz profitait de l’apathie de Schär, sur le reculoir, pour pénétrer dans la surface et servir en retrait Szoboszlai, qui croisait sa frappe et trompait Pope (1-0, 11e). Newcastle prenait des vagues incessantes sur son but, avec l’activité de Luis Diaz et les bonnes orientations de Jota, mais ne cédait pas à nouveau. Il retrouvait même un peu d’air dans les minutes suivantes, mais forcément, laissait de l’espace dans lequel s’engouffraient avec délectation les hommes de Slot. Wilson, titularisé à la pointe de l’attaque des Magpies, ne faisait quant à lui pas oublier Isak et loupait le cadre sur une balle d’égalisation (30e).

Liverpool dominateur sans forcer

Sous une pluie battante qui ne facilitait pas les envolées techniques, les deux équipes rivalisaient dans l’intensité, mais on sentait un Liverpool plus dans la gestion. Au retour des vestiaires, Newcastle tentait d’accélérer mais butait sur la solide défense des Reds, qui allaient piquer en contre. Rush de Mac Allister plein axe, décalage sur Salah qui lui redonnait dans la surface pour une frappe enroulée victorieuse (2-0, 63e). Sans même forcer son talent, Liverpool faisait le break.

La suite après cette publicité

Arne Slot pouvait faire tourner, et mettait ainsi au repos Gravenberch, de nouveau étincelant, et Alexander-Arnold, pas toujours juste. Le score ne bougeait plus, même si Pope devait réaliser quelques parades. Liverpool prend ainsi 13 points d’avance sur son dauphin Arsenal, tenu en échec par Nottingham plus tôt dans la soirée. On souhaite déjà bon courage au PSG pour tenter de déstabiliser ce diabolique Liverpool en Ligue des Champions mercredi prochain, tant cette équipe présente peu de défauts.