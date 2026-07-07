Portugal : Cristiano Ronaldo ne veut pas prendre sa retraite internationale

Après l’élimination du Portugal face à l’Espagne (0-1) en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, Cristiano Ronaldo a confirmé que cette compétition avait probablement marqué sa dernière apparition dans un Mondial. À 41 ans, le capitaine portugais n’a toutefois pas annoncé la fin de sa carrière internationale, laissant planer le doute sur la suite de son aventure avec la Seleção.

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« La vérité, c’est que c’était ma dernière Coupe du monde mais pour le reste, j’aurai le temps d’y réfléchir, d’être avec ma famille, de ne pas prendre de décisions à chaud et je vais continuer ma vie », a déclaré Cristiano Ronaldo. Visiblement touché par cette élimination, le quintuple Ballon d’Or a également assuré partir « la conscience tranquille », et a poursuivi : « naturellement, je suis triste de sortir de la Coupe du monde ainsi, mais comme je l’ai dit hier (dimanche) en conférence de presse, j’ai tout donné, j’ai fait de mon mieux, et je pars la conscience tranquille. C’est le foot, c’est la vie d’un joueur de foot : parfois on gagne, parfois on perd, et il faut continuer », a-t-il ajouté.