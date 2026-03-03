La Confédération brésilienne de football (CBF) a vivement réagi aux multiples actions judiciaires déposées par la famille de José Victor Miranda, un supporter du Cruzeiro tué lors d’une embuscade organisée par des membres de la torcida du Palmeiras en octobre 2024. Qualifiant ces démarches de « fuites de procédure », « fraude » et « abusives », la CBF a demandé à la justice de les rejeter et de sanctionner les plaignants pour mauvaise foi. L’instance a souligné que les faits se sont produits en dehors de tout cadre officiel et que l’entité n’était pas responsable de la sécurité ou de la gestion des déplacements des supporters d’après ESPN.

Toujorus selon la CBF, la famille a multiplié les actions similaires à travers le pays, visant non seulement la confédération, mais aussi Palmeiras, la Fédération Paulista et même l’État de São Paulo, avec des demandes d’indemnisation très élevées. La CBF dénonce une stratégie destinée à disperser les responsabilités et à maximiser les gains financiers, tout en précisant que les auteurs de l’attaque sont poursuivis par les autorités pénales compétentes. Les avocats de la famille contestent ces accusations, affirmant que leurs démarches sont légitimes et fondées sur des preuves concrètes.