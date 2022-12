Coupe du Monde 2022, Argentine-France : le duel Messi-Mbappé met le feu à la planète

La suite après cette publicité

S'il y a un homme qui fait peur aux Argentins avant cette finale, c'est bien Kylian Mbappé. Ce matin, dans la presse du pays sud-américain, c'est surtout de lui dont il est question lorsque les Bleus sont évoqués. Et c'était le cas ces derniers jours déjà, avec une petite volonté côté argentin de régler ses comptes, notamment suite aux fameux propos du Bondynois sur le football latino-américain qui serait plus faible que le football européen, qui continuent de faire parler outre-Atlantique. Emilio Martinez en a par exemple récemment rajouté une couche, alors que Lionel Scaloni préparerait un plan anti-Mbappé pour essayer de neutraliser la vedette tricolore.

En plus de l'enjeu que représente un possible titre de champion, ce match est aussi attendu pour le choc entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. Le meilleur joueur du monde face à son successeur, pour beaucoup. Dans les médias internationaux, tout semble d'ailleurs tourner autour des deux coéquipiers à Paris, par ailleurs meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde avec 5 réalisations chacun. Dans les médias internationaux, on ne parle que des deux hommes.

Un duel attendu dans le monde entier

« L'heure de Messi, le jour de Mbappé », explique par exemple le quotidien généraliste espagnol El Pais. Dans Marca, on parle aussi des deux partenaires, en vue du prochain Ballon d'Or notamment, rappelant que sur les dernières éditions du tournoi, le vainqueur du prestigieux trophée individuel n'était pas dans l'équipe sacrée. Dans les publications anglaises, ce sont aussi les deux hommes que l'on voit le plus, comme sur le Daily Mail, la BBC ou Sky Sports, qui consacre un énorme reportage aux deux hommes, évoquant « deux talents générationnels mais une quête d'histoire différente ».

En Italie, la Gazzetta souligne notamment que Mbappé n'a jamais été vaincu par Messi dans les confrontations entre les deux hommes. Dans les médias allemands en revanche, il est surtout question du Français, alors que Kicker lui consacre par exemple un long article détaillant sa progression et son évolution depuis le sacre de 2018. Au Brésil, c'est surtout sur Messi que l'on se concentre, à l'image de Globoesporte, qui évoque la dernière danse de la star argentine. Qui est le GOAT ? Réponse dès 16h...