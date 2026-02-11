Le Japon adopte une mesure insolite qui peut révolutionner le football

Les changements de règle dans le foot sont tout de même peu fréquents, et sont souvent sujets à critiques de la part des fans de ce sport, assez conservateurs et donc hostiles aux nouveautés. L’arrivée de la VAR continue par exemple d’être critiquée par un bon nombre d’amateurs du ballon rond, tout comme la création de nouvelles compétitions fait toujours grincer des dents.

D’autres débats visant à améliorer le spectacle existent aussi, surtout à une époque où beaucoup de jeunes délaissent le football au profit d’autres plateformes d’entertainment. Ils concernent par exemple l’attribution de points en cas de matchs nuls, notamment dans le cas d’un 0-0, afin de sanctionner les équipes peu joueuses par exemple. Et le Japon vient ainsi de prendre une mesure forte pour sa saison 2026 qui va d’ailleurs un peu dans ce sens.

Des tirs au but pour départager les équipes

C’est simple, il n’y aura plus de matchs nuls en J-League lors de cette saison. En cas d’égalité au terme des 90 minutes, il y aura une séance de tirs au but directement. Le gagnant prendra deux points, alors que le perdant se contentera du point du nul traditionnel. De quoi ajouter un peu de piment et de spectacle aux rencontres ainsi que pour le classement du championnat.

Lors de la première journée de championnat disputée le week-end dernier, on a déjà vu cette nouvelle règle à l’œuvre, puisqu’après un match nul 1-1, le Vissel Kobe a pris deux points contre Kyoto lors des tirs au but. Voilà qui risque de donner des idées à d’autres championnats à l’avenir…