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D1 Arkema : le Vélodrome bat un record d’affluence

Par Tom Courel
1 min.
L'Orange Vélodrome, stade de l'Olympique de Marseille. @Maxppp
Marseille 1-2 Montpellier

Il fallait se rendre sur le bord de la Méditerranée pour voir du spectacle ce samedi après-midi. En effet, le match entre les féminines de l’Olympique de Marseille et celles de Montpellier a marqué l’histoire du football féminin. Si la rencontre n’a pas vraiment été brillante côté phocéen (défaite 1-2), un nouveau record d’affluence a vu le jour, puisque 35 713 spectateurs étaient présents au Stade Vélodrome. Le précédent record datait de 2019, lors d’un choc entre Lyon et le PSG, suivi par 30 661 spectateurs. Si les supporters ont fait vibrer l’antre pendant une heure et demie, il faut également souligner que c’était la première fois que la section féminine de l’OM évoluait dans l’enceinte marseillaise.

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Le Vélodrome bat le record de spectateurs pour un match d’Arkema Première Ligue avec 35 713 personnes venues au stade 👏

OM - Montpellier devient le record d’affluence devant OL Lyonnes - PSG le 16 novembre 2019 (30 661 spectateurs) 🏟️
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Pour l’occasion, l’OM avait même proposé des places gratuites, ce qui a donc créé un engouement avec près de 55 000 billets réservés avant le coup d’envoi comme annoncé par le club. Devant un public plus jeune, mais aussi plus familial et assez féminin, les Marseillaises ont pu être portées comme elles ne l’avaient jamais été auparavant. En fin de compte, le revers a sans doute gâché la fête, mais les joueuses olympiennes ne sont pas près d’oublier ce moment de communion, magique et encourageant, pour la suite de la saison.

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