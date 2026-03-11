FC Nantes : Vahid Halilhodzic sort déjà la sulfateuse

Le Kita Circus continue. En 2020, des amoureux du FC Nantes avaient utilisé cette expression durant la crise traversée par les Canaris, alors dirigés par Raymond Domenech. Depuis, plusieurs entraîneurs se sont succédé sur le banc nantais, qui ressemble surtout à un siège éjectable aujourd’hui. Le dernier à avoir sauté est Ahmed Kantari. Il n’aura pas tenu tout à fait trois mois, lui qui est arrivé le 11 décembre pour remplacer Luis Castro et qui a été remercié officiellement hier. L’identité de son successeur, qui avait filtré dans la journée, a également été révélée.

La suite après cette publicité

Coach Vahid n’était pas chaud au départ

« Le FC Nantes annonce la mise à l’écart d’Ahmed Kantari à la tête du groupe professionnel et le remercie pour son implication tout au long de sa mission. Il est remplacé par Vahid Halilhodzic jusqu’à la fin de saison.» Il s’agit du 30e entraîneur du FC Nantes depuis la saison 2000-01. Parmi eux, le clan Kita, connu pour changer d’entraîneur comme de chemise, en a consommé un bon paquet. Mais Coach Vahid n’est pas un inconnu. Il connaît très bien Waldemar Kita et le club, où il a officié entre 2018 et 2019. L’ancien sélectionneur de l’Algérie, connu pour son fort caractère, n’avait d’ailleurs pas quitté le club français dans d’excellents termes.

La suite après cette publicité

Sept ans plus tard, les voilà de nouveau réunis pour le meilleur et pour éviter le pire. Nantes est actuellement 17e et avant-dernier de L1 avec seulement 17 points au compteur (4 victoires, 5 nuls et 16 défaites). Il fallait donc un pompier de service expérimenté mais aussi un coach à poigne pour redresser la barre. C’est certainement ce qui a poussé les dirigeants à opter pour l’entraîneur de 73 ans. Approché dimanche dernier par le président Kita selon Ouest-France, il n’était pas forcément emballé. Puis, d’autres proches de Kita ont continué à pousser en coulisses. Coach Vahid n’était pas partant lundi soir. Mais il a fini par changer d’avis mardi matin.

Une mission commando de 3 mois

Avant de prendre son vol Paris-Nantes hier soir, il a accordé une interview au Figaro. L’occasion d’en dire plus sur son choix. «Depuis trois jours, les dirigeants de Nantes m’ont contacté. Je ne voulais pas en entendre parler au départ car j’avais pris la décision de m’éloigner du football. Pendant trois jours, il y a eu tellement d’appels, de discussions (…) D’autres clubs m’ont fait des propositions, j’en ai eu tellement sur les deux dernières années… J’ai tout refusé. […] Mais c’est Nantes. Je ne pouvais pas refuser.»

La suite après cette publicité

Il poursuit : «au départ, c’était compliqué. Au final, j’ai pris la décision de relever ce challenge très difficile. Le FC Nantes est dans une situation très délicate. Je vais tout donner pour sauver ce grand club (…) J’ai une dette envers le FC Nantes, c’est mon premier club après avoir quitté l’ex Yougoslavie. J’y ai gardé beaucoup de souvenirs, beaucoup d’amis, déjà comme joueur puis en tant qu’entraîneur.» Coach le plus âgé de la L1, il compte sur ses troupes pour repartir de l’avant. « J’espère que les joueurs vont comprendre qu’il faut que tout le monde se bouge le cul pour changer les choses. Si quelqu’un ne veut pas (le faire), il sera remercié tout de suite, sans aucun problème.» Ferme, il veut sauver Nantes, lui qui a été très clair sur son avenir. «C’est vraiment le dernier (challenge). J’ai tout de suite dit que c’est une mission de 3 mois. On va essayer. Je mérite un peu de repos à mon âge…» Ensuite, le clan Kita pourra se remettre à son passe-temps favori : trouver un nouvel entraîneur.