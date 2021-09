Accord Bordeaux-Rennes pour Mbaye Niang, Saint-Etienne s'invite dans le dossier !

Le dossier Mbaye Niang n'en finit plus de tenir en haleine les supporters de Bordeaux depuis maintenant 3 semaines. Annoncé quasi bouclé puis quasi abandonnée, l'arrivée de Mbaye Niang est plus que jamais dans les tuyaux. Les Girondins et Rennes ont trouvé un accord, mais pas le joueur. Niang est intéressé par l'idée d'évoluer à Bordeaux, mais les discussions sur les contours de son contrat bordelais sont toujours en cours.

D'autant qu'un nouveau rebondissement pourrait de nouveau compromettre les plans girondins. Selon nos informations, l'AS Saint-Étienne est de nouveau très chaud sur l'international sénégalais du Stade Rennais. Les futurs repreneurs et les propriétaires actuels sont très intéressés à l'idée de le signer en joker. À l'heure où l'on écrit ces lignes, difficile donc de savoir où évoluera l'ancien Milanais dans les prochaines semaines, à Bordeaux où à Saint-Étienne. Les prochaines heures seront quoiqu'il arrive décisives et la balle est désormais dans le camp du joueur.