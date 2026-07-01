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Ashley Cole annonce son départ de Cesena

Par Tom Courel
1 min.
Ashley Cole @Maxppp

En mars dernier, Ashley Cole débarquait à Cesena dans l’espoir de relancer l’équipe de deuxième division italienne. La formation de Serie B a d’ailleurs conclu sa saison avec une 11e place. Seulement voilà, l’ancien joueur de Premier League a décidé de stopper son aventure sur ce banc après huit matchs effectués à la tête de l’équipe. Sur Instagram, Cole s’est récemment exprimé. Et ses remerciements étaient chaleureux.

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« Alors que mon mandat au Cesena FC s’achève aujourd’hui, je tiens à remercier les joueurs et le personnel pour leur travail acharné et leur engagement au cours des derniers mois. J’étais fier d’apporter mon expérience à un club aussi passionné, et j’ai vraiment pris plaisir à travailler avec l’équipe pour instaurer une nouvelle identité et préparer la saison à venir. Suite à des discussions récentes avec le directeur sportif concernant un changement de stratégie du club, j’ai décidé qu’il était préférable pour moi de partir. »

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