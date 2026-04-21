Ça se tend entre le clan Mbaye et le PSG !

Demain soir, le Paris Saint-Germain reçoit le FC Nantes dans le cadre du match en retard de la 26e journée de Ligue 1. Ibrahim Mbaye sera-t-il de la partie ? La question mérite d’être posée. Depuis son retour victorieux de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, l’international sénégalais de 18 ans a disparu de la circulation. Lui qui avait participé à 19 matches sur 25 avec le PSG avant son départ pour la CAN, Mbaye n’est apparu qu’à 6 reprises (sur 17 rencontres) depuis son retour en France, pour un total de 187 minutes jouées (environ 31 minutes par match).

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Cette situation n’est pas passée inaperçue bien longtemps. Interrogé à ce sujet au début du mois d’avril, avant la réception de Toulouse (3-1), Luis Enrique invitait les journalistes à poser directement la question au principal concerné. «Je ne sais pas, il faut poser la question à l’intéressé, pas à moi. On a donné beaucoup de confiance. Il y a des moments où tu es plus à l’aise avec ton équipe nationale qu’avec ton club, mais ça ne change rien sur ce que l’on pense de lui, il peut montrer sa qualité aussi à Paris».

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Une forte incompréhension

Désormais, ce n’est plus un mystère : le PSG estime que Mbaye ne se donne plus à fond depuis son retour de la CAN 2025. Un constat qui a accouché d’une décision radicale avec la mise à l’écart du joueur pour le choc contre l’Olympique Lyonnais. Ce mardi, à la veille du match contre Nantes, Luis Enrique s’est montré plus explicite en conférence de presse. « C’est simplement ce que je dis. Chaque minute que tu peux jouer au PSG, elle doit être spéciale. Je n’ai aucun regret sur Mbaye, mais il faut être prêt. Il a été prêt, mais j’attends beaucoup plus de tous les joueurs. C’est simplement la concurrence, un joueur doit rester en dehors de l’équipe. Il faut profiter de chaque minute ».

Et ce soir, L’Équipe apporte de nouveaux éléments dans ce dossier. Le média réaffirme que le staff parisien estime que l’implication du Sénégalais reste insuffisante. Ce dernier continue de s’entraîner sans broncher et surtout sans se faire remarquer en dehors du terrain. Mais si la ligne de conduite du joueur de 18 ans est irréprochable, son clan n’est logiquement pas resté insensible à la situation. L’Équipe affirme que l’entourage de Mbaye n’a pas souhaité s’exprimer, mais qu’une incompréhension est bel et bien présente. Pire, le journal assure qu’il y a « une défiance avérée vis-à-vis des décisions actuelles du club ». Il y a de la tension sur la ligne et si les choses ne se règlent pas, il y a fort à parier pour que les courtisans anglais du Parisien (dont le contrat court jusqu’en 2028) se manifestent d’ici peu de temps.