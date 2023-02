Reims : Will Still s’excuse après ses propos sur le TFC

Battu ce mercredi par Toulouse (3-1) en 1/8ème de finale de Coupe de France, et pour la première fois depuis sa prise de fonction à la tête du Stade de Reims, Will Still a tenu à étouffer le feu après ses propos tenus ces derniers jours. Pour rappel, le jeune technicien de 30 ans avait exhorté ses joueurs à "fracasser" le TFC dans des images captées par Prime Video.

La suite après cette publicité

«Ce n’est pas ce que j’ai dit. Les mots ont été sortis de leur contexte et mal traduits. Mais je suis jeune. J’ai fait des erreurs et j’en ferai d’autres. J’en ai parlé avec Philippe Montanier, il a très bien compris. Il savait qu’il n’y avait aucune envie de provocation là-dedans», a regretté l’entraîneur rémois en zone mixte. Désormais, les yeux sont tournés sur la réception de Troyes, ce dimanche (15h00), avec l’ambition de surfer sur cette série d’invincibilité de 14 rencontres en Ligue 1.

À lire

OM-PSG : Galtier est ravi du retour de Neymar