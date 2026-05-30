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Ligue des Champions

Le PSG affrontera Aston Villa en Supercoupe d’Europe

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Désiré Doué PSG @Elhadjiloum
PSG 1-1 Arsenal

Le PSG écrit encore plus sa légende. Ce samedi soir, la formation de Luis Enrique s’est imposée, une nouvelle fois, en finale de Ligue des champions en dominant Arsenal aux tirs au but (1-1, 43 aux t.a.b). Une victoire qui gonfle un peu plus le palmarès de la formation parisienne qui aurait l’occasion de remplir un peu plus l’armoire à trophée le 12 août prochain.

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Comme la saison dernière, la victoire finale en C1, implique de disputer la Supercoupe d’Europe face au vainqueur de la Ligue Europa. Ce sera donc face à Aston Villa à Salzbourg. Une belle affiche. Et le PSG jouera également la Coupe d’Intercontinental à la fin de l’année 2026. Mais avant ça, il faut savourer ce nouveau sacre du PSG.

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