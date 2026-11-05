AS Monaco - Nordsjaelland : les compositions officielles

Ce jeudi, on dispute la troisième journée de la Ligue Europa Conférence avec un duel entre l’AS Monaco et Nordsjaelland. À domicile, les Asémistes s’articulent dans un 4-4-2 avec Lukáš Hrádecký dans les cages derrière Ilane Touré, Jordan Teze, Eric Dier et Christian Mawissa. Le milieu de terrain est assuré par Edan Diop et Denis Zakaria tandis que Takumi Minamino et Mathys Detourbet occupent les ailes. Devant, Paris Brunner est soutenu par Folarin Balogun.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Danois s’organisent dans un 3-4-3 avec Andreas Hansen qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Victor Nelsson, Tobias Salquist et Noah Markmann en défense. Mark Brink et Malte Heyde composent l’entrejeu avec Markus Walker et Juho Lähteenmäki dans des rôles de pistons. Devant, Mamadou Sadio est en attaque avec Ola Solbakken et Villum Berthelsen à ses côtés.

Les compositions

AS Monaco :

Nordsjaelland :