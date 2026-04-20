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Officiel Ligue 1

Ligue 1, 32e journée : le match Nantes-OM reprogrammé

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le stade de la Beaujoire à Nantes @Maxppp
Nantes Marseille
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Changement de programme pour la 32e journée de Ligue 1. Le coup d’envoi du match opposant le FC Nantes à l’Olympique de Marseille ne sera pas donné le vendredi 1er mai à 20h45. La LFP vient d’annoncer que le match se jouera finalement le lendemain.

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« À la demande du ministère de l’Intérieur et de la Préfecture Loire-Atlantique, en raison des rassemblements du 1er mai à Nantes, le match entre le FC Nantes et l’Olympique de Marseille, comptant pour la 32e journée de Ligue 1 McDonald’s et initialement programmé le vendredi 1er mai 2026 à 20h45, est décalé au samedi 2 mai 2026 à 15h00. La rencontre sera diffusée en direct sur Ligue 1+ », peut-on lire dans le communiqué publié par la LFP.

Pub. le - MAJ le
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