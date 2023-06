Thierry Henry répond à la rumeur PSG

La suite après cette publicité

Verra-t-on prochainement Thierry Henry sur le banc de touche des stades de Ligue 1 ? Au début du mercato, le Paris Saint-Germain avait entamé, comme nous vous l’avions révélé, des négociations avec Julian Nagelsmann pour venir s’asseoir sur le banc de touche, en suggérant une collaboration avec Thierry Henry. L’idée semblait plaire à l’ancien coach du Bayern Munich, toujours en contact régulier avec l’actuel consultant de Prime Video.

Cependant, l’idée de voir cette association a rapidement été écartée. Le quotidien L’Équipe expliquait que les dirigeants parisiens n’étaient visiblement pas totalement convaincus par ce tandem franco-allemand. Selon nos informations, c’est Julian Nagelsmann qui avait ciblé Thierry Henry, et ce dernier attendait un retour de l’Allemand après son dernier rendez-vous. Face à toutes ces rumeurs autour de sa situation, le consultant s’est expliqué au micro de CBS Sports, l’autre chaîne où il est consultant.

Thierry Henry va discuter avec le PSG

«Je vois beaucoup de gens parler pour moi alors que je n’ai parlé à personne. Et les gens parlent. Il y a récemment un journaliste qui voulait faire un article à propos de l’émission, qui était un bon article, mais à un moment, il a demandé si j’allais être ici (dans l’émission de CBS Sports) l’année prochaine et j’ai seulement répondu : "Vous savez, je vais devoir voir des contrats". Et il a utilisé ma réponse pour parler à propos des rumeurs (l’envoyant au PSG)», a expliqué l’ex-international français.

Avant d’ajouter : «Pourtant il m’a posé la question sur le club et je lui ai dit que ce n’était pas vrai. Donc, je suis là pour le moment. Nous allons nous asseoir et parler». De quoi susciter les étonnements de ses collègues, sur la chaîne américaine. Pour le moment, la tendance est plutôt de voir débarquer Julian Nagelsmann au PSG, avec un autre coach adjoint, même si Thierry Henry n’a donc pas définitivement fermé la porte. Rappelons que, pour l’instant, Christophe Galtier n’a toujours pas officiellement quitté le club francilien.