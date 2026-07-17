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Mohamed Salah a un accord avec Besiktas

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
1 min.
Mohamed Salah avec l'Égypte @Maxppp

La question de son avenir se posait après la fin de son contrat à Liverpool, et surtout la fin de sa Coupe du Monde avec l’Egypte, achevée cruellement sur une remontada face à l’Argentine malgré une avance de deux buts jusqu’à la 78e minute (défaite 3-2). Mohamed Salah a eu le temps de prendre du recul ces derniers jours, et de nourrir une réflexion pour son futur. Il est désormais fixé, ou presque. Selon nos informations, l’ancien joueur de Liverpool est aujourd’hui sur le point de rejoindre Besiktas.

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L’attaquant de 34 ans tient un accord avec le club stambouliote, où il devrait vite s’engager en tant qu’agent libre. Salah devrait toucher un salaire d’environ 10 millions d’euros par an, plus 2 de bonus, et devrait signer un contrat d’un an, plus un en option. Quatrième de Süper Lig turque l’an passée, Besiktas disputera la Ligue Europa la saison prochaine. Salah devrait y retrouver de vieilles connaissances, à l’image de Leandro Trossard, ancien adversaire dans le championnat anglais et officialisé la semaine dernière. Depuis le début de l’été, le nom de Salah avait été associé à la franchise américaine de Kansas City, mais ce sera certainement du côté de la Turquie qu’il donnera un nouvel élan à sa carrière.

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