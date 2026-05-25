Menu Rechercher
Commenter 9
Liga

Real Madrid : Enrique Riquelme inaugure son siège de campagne

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Le centre d'entraînement du Real Madrid @Maxppp

Enrique Riquelme avance. Après la validation de sa candidature à la présidence du Real Madrid, le principal opposant à la réélection de Florentino Perez a dévoilé son siège de campagne, juste à côté de Santiago Bernabeu.

La suite après cette publicité
El Partidazo de COPE
🚨 ÚLTIMA HORA | Enrique Riquelme abre su sede electoral enfrente del Bernabéu

🗳️ 'Legado y futuro' es el lema elegido por el candidato a la presidencia del Real Madrid

📹 @AranchaMOBILE

📻 #PartidazoCOPE
Voir sur X

Le slogan choisi par le candidat est « Héritage et Avenir », visible sur les fenêtres du siège, surmonté du logo de sa candidature, formé de ses initiales « ER ».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier