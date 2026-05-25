Real Madrid : Enrique Riquelme inaugure son siège de campagne

Enrique Riquelme avance. Après la validation de sa candidature à la présidence du Real Madrid, le principal opposant à la réélection de Florentino Perez a dévoilé son siège de campagne, juste à côté de Santiago Bernabeu.

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Le slogan choisi par le candidat est « Héritage et Avenir », visible sur les fenêtres du siège, surmonté du logo de sa candidature, formé de ses initiales « ER ».