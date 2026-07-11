Coupe du Monde 2026 : l’IA a fait son choix entre la Norvège et l’Angleterre

Alors que l’Angleterre semblait devoir aborder ce quart de finale de Coupe du Monde 2026 avec le statut de favori naturel grâce à son histoire, son expérience des grands rendez-vous et la profondeur de son effectif, l’intelligence artificielle du cabinet français AVISIA livre une prédiction inattendue : la Norvège possède 55 % de chances de qualification contre 45 % pour les Three Lions. Un verdict qui renverse légèrement la perception générale et s’appuie sur des éléments très concrets dont une meilleure fraîcheur physique norvégienne (75 % contre 71 %), une solidité défensive supérieure et une dynamique exceptionnelle après l’élimination du Brésil en huitièmes de finale. Le modèle souligne notamment que les deux équipes affichent des valeurs collectives presque identiques, faisant de cette affiche un duel beaucoup plus équilibré qu’annoncé.

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La principale menace pour l’Angleterre porte le nom d’Erling Haaland, véritable facteur X de cette rencontre avec une finition évaluée à 98 par AVISIA. Face à lui, la défense anglaise devra résister à un attaquant capable de transformer la moindre opportunité en but, tandis que les Norvégiens chercheront à exploiter leurs qualités de percussion et leur confiance retrouvée. Les Three Lions conservent toutefois des armes majeures avec leur expérience des phases finales, leur avantage historique et un net ascendant en cas de séance de tirs au but avec un Penalty Power Score de 73 contre 50, selon l’index d’AVISIA. La prédiction de l’IA dessine donc un scénario particulièrement indécis avec une Angleterre qui possède le vécu et la sécurité, mais la Norvège arrive avec l’élan, la fraîcheur et les arguments tactiques pour réaliser une nouvelle grande surprise.