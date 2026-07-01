Mercato PSG : une offre est en préparation pour Bradley Barcola

Au PSG comme en équipe de France, Bradley Barcola doit faire face à une rude concurrence. Désiré Doué est notamment l’un des joueurs avec lequel il se dispute du temps de jeu, que ce soit en club comme en sélection. Hier, le joueur passé par l’Olympique Lyonnais a gagné son bras de fer avec son coéquipier puisque c’est lui que Didier Deschamps a choisi de titulariser lors du 1/16e de finale de la Coupe du Monde face à la Suède. Un choix gagnant puisque Barcola, qui avait déjà marqué un but en sortant du banc face au Sénégal, a trouvé le chemin des filets en tant que titulaire.

La suite après cette publicité

Le tout sous le regard de plusieurs membres d’Arsenal. C’est ce qu’explique la BBC, qui indique que certains dirigeants des Gunners, qui suivent le joueur de 23 ans depuis un moment, ont fait le déplacement pour assister à la rencontre entre les Bleus et les Scandinaves. Si leurs joueurs William Saliba ou encore Viktor Gyökeres étaient sur le pont, c’est surtout le Parisien qui les a intéressés. Et on peut dire qu’ils n’ont pas fait le déplacement pour rien puisqu’il a livré un bon match. Ce qui a certainement confirmé tout le bien qu’ils pensent de lui. Ce n’est pas un secret, Arsenal, comme Liverpool d’ailleurs, est intéressé par la signature du natif de Lyon.

Le cas Barcola au centre du jeu

Un élément pour lequel la porte n’est pas fermée en cas de bonne proposition cet été 2026. D’autant que le PSG avance sur plusieurs recrutements, dont celui de Yan Diomandé. La BBC assure qu’Arsenal va intensifier ses efforts pour essayer de signer le Frenchy et qu’une offre est en préparation. Les Anglais suivent aussi le cas de Morgan Rogers. Mais Aston Villa n’est pas forcément vendeur et demandera beaucoup d’argent. Sous contrat jusqu’en 2028, Barcola est jugé un peu plus "accessible" que Rogers, qui a encore 5 ans de contrat.

La suite après cette publicité

Pourtant hier, The Athletic a révélé que le PSG estime que son joueur vaut plus que les 135 M€ payés par Manchester City pour Elliot Anderson. Mais la BBC évoque une somme d’environ 150 M€ pour Morgan Rogers. Ce qui refroidit Arsenal, qui pense avoir plus de chances avec le PSG et Barcola. De son côté, le Daily Mail ajoute que club de Londres a un plan pour ce transfert. Les pensionnaires de l’Emirates Stadium sont prêts à tester la détermination du PSG avec leur joueur, qui est jugé comme une très bonne alternative à leur cible prioritaire. Il présente l’avantage d’être jeune et expérimenté tout en ayant un impact immédiat. Ce que recherche Mikel Arteta. Il faudra maintenant convaincre le PSG et le joueur. Ce qui n’est pas encore gagné…