Belgique - France : les compositions officielles

Ce lundi, on a le droit à un choc intéressant dans le groupe 1 de la Ligue A de Ligue des Nations entre la Belgique et la France. À domicile, les Diables Rouges s’organisent dans un 4-3-3 avec Senne Lammens qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele et Joaquin Seys en défense. Roméo Lavia et Youri Tielemans composent l’entrejeu avec Kevin De Bruyne un cran plus haut. Devant, Charles De Ketelaere est en attaque avec Diego Moreira et Mika Godts à ses côtés.

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De leur côté, Les Bleus s’articulent dans un 4-3-3 avec Mike Maignan dans les cages derrière Pierre Kalulu, Jérémy Jacquet, Maxence Lacroix et Andy Diouf. Le milieu de terrain est assuré par Eduardo Camavinga et Maghnés Akliouche avec Lucas Da Cunha en sentinelle. Devant, Estéban Lepaul est soutenu par Bradley Barcola et Désiré Doué.

Les compositions

Belgique :

France :