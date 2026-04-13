OM : Mikel Arteta met un coup de pression à Ethan Nwaneri

L’idée avait tout d’une bonne affaire quand l’Olympique de Marseille avait décroché le prêt du jeune Ethan Nwaneri l’hiver dernier. Barré par les stars d’Arsenal, l’ailier de 19 ans devait gagner en expérience en grappillant du temps de jeu sur la Canebière. Malheureusement pour lui, l’aventure marseillaise a rapidement tourné au vinaigre. L’homme qui l’a convaincu de venir en France, Roberto De Zerbi, a quitté l’OM quelques jours seulement après son arrivée. Depuis, Nwaneri bénéficie d’un temps de jeu moyen et s’est récemment fait légèrement recadrer par le successeur de RDZ, Habib Beye.

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« C’est un grand talent qui doit s’adapter à la Ligue 1 dans son intensité. Contre Lille, il est buteur, mais il y a encore des aspects de son jeu qui doivent être bien plus forts. Il apparaît comme le remplaçant idéal en l’absence de Mason, mais on a plusieurs choix avec des joueurs de qualité. Il doit comprendre qu’il arrive dans un club de très très haut niveau. Ce qui est très bien, c’est qu’il a marqué en sélection. Parfois en sélection, on a du temps de jeu et c’est très positif pour nous », avait déclaré le technicien phocéen avant la réception de Metz.

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Arsenal ne lui fera pas de cadeaux

Laissé sur le banc de touche lors du succès marseillais face aux Grenats (3-1), Nwaneri est plus que jamais sous pression. Car entre-temps, le jeune Anglais, tout comme son coéquipier Myles Lewis-Skelly (31 fois dans le groupe, 15 apparitions dont seulement deux comme titulaire en Premier League), a reçu un message très clair de Mikel Arteta juste avant le match du club londonien contre Bournemouth (perdu 1-2). Nwaneri et Lewis-Skelly ont beau être des produits de la formation d’Arsenal, les Gunners n’hésiteront pas à s’en séparer l’été prochain s’ils ne revoient pas leurs exigences à la hausse.

« L’Academy (le centre de formation, ndlr) fait partie de nous. Mais je pense qu’au final, ce qui doit définir ce club de football, c’est la recherche de l’excellence et la quête de la perfection que les joueurs viennent du centre de formation ou de l’étranger. Finalement, si nous pouvons compter sur des joueurs issus de Hale End (le centre de formation d’Arsenal, ndlr), c’est évidemment bien mieux, car l’identité est là. Nous grandissons avec eux, et ils savent exactement ce que nous recherchons. Mais ils doivent le mériter, et pas seulement pendant une semaine, ni un mois, ni même des années, comme n’importe qui d’autre. Peu importe le service ou le rôle que vous occupez au sein du club. Au final, vous devez maintenir un niveau de performance, et celui-ci doit être du plus haut niveau. Si nous voulons gagner durablement, nous devons gagner ». Le message est passé.