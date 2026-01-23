OM : Fabio Capello se paie Roberto De Zerbi

Mercredi soir, l’Olympique de Marseille n’a rien pu faire contre Liverpool. Balayé (0-3) par les Reds, le club marseillais a d’abord craqué sur un coup franc malin de Dominik Szoboszlai. Un but qui n’a pas manqué de faire parler puisque les Phocéens avaient décidé de ne pas placer de joueurs derrière le mur. Un oubli qui a finalement profité au Hongrois.

La suite après cette publicité

Questionné sur cette séquence, Fabio Capello en a profité pour critiquer Roberto De Zerbi : «je ne peux pas accepter qu’un entraîneur dise : "mon gardien ne voulait pas mettre de joueur derrière le mur." On donne deux options à l’adversaire. Si on ne met pas de joueur derrière le mur, les joueurs ne doivent pas sauter et rester immobiles. C’est donc une erreur extrêmement grave, inacceptable».