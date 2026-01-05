Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

Le Real Madrid s’offre une nouvelle recrue en coulisses

Par Allan Brevi
1 min.
Real Madrid @Maxppp

Niko Mihic reprend du service au Real Madrid en tant que superviseur médical, un rôle clé qui englobe désormais toutes les sections du club, y compris l’équipe première. Déjà à la tête des services médicaux de l’équipe entre 2017 et 2023, le médecin croate restera en charge de la supervision des médecins de terrain, sous la direction de Felipe Segura, dans le cadre des efforts du club pour optimiser la prise en charge de ses joueurs professionnels. Son retour officiel a été confirmé par Marca.

La suite après cette publicité

Mihic, qui avait continué à collaborer avec le club en tant que conseiller tout en menant des activités académiques et privées, apportera son expertise pour limiter les blessures, un problème récurrent ces dernières saisons, notamment les ruptures des ligaments croisés. Le spécialiste a déjà partagé quelques conseils pratiques, expliquant par exemple que pour faciliter un accès veineux : « il faut aller au niveau des mains et des poignets ».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier