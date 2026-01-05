Le Real Madrid s’offre une nouvelle recrue en coulisses

Niko Mihic reprend du service au Real Madrid en tant que superviseur médical, un rôle clé qui englobe désormais toutes les sections du club, y compris l’équipe première. Déjà à la tête des services médicaux de l’équipe entre 2017 et 2023, le médecin croate restera en charge de la supervision des médecins de terrain, sous la direction de Felipe Segura, dans le cadre des efforts du club pour optimiser la prise en charge de ses joueurs professionnels. Son retour officiel a été confirmé par Marca.

Mihic, qui avait continué à collaborer avec le club en tant que conseiller tout en menant des activités académiques et privées, apportera son expertise pour limiter les blessures, un problème récurrent ces dernières saisons, notamment les ruptures des ligaments croisés. Le spécialiste a déjà partagé quelques conseils pratiques, expliquant par exemple que pour faciliter un accès veineux : « il faut aller au niveau des mains et des poignets ».