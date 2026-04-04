La presse russe allume Matvey Safonov après son match contre Toulouse

Depuis fin janvier, Matvey Safonov enchaîne les titularisations au PSG. Douze matches de rang dans le onze de départ, dont deux clean sheets consécutifs avant la trêve qui lui avaient permis de s’imposer définitivement devant Lucas Chevalier dans la hiérarchie de Luis Enrique. Le gardien français, dont la place dans la liste de Deschamps pour le Mondial 2026 est d’ailleurs remise en question en raison de son statut au club, avait donc vu son concurrent s’installer définitivement devant lui. Tout allait donc bien pour le Russe qui marquait des points aux yeux de son entraîneur. Jusqu’à vendredi soir.

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Face à Toulouse, dans ce qui s’annonçait comme une répétition générale du PSG avant d’affronter Liverpool en C1, Safonov a tout gâché en l’espace de quelques minutes. D’abord avec une sortie complètement ratée, le portier quittant sa surface sans capter le ballon, laissant Zabarnyi seul pour éteindre l’incendie. Puis une deuxième erreur dans la même séquence, incapable de bloquer un ballon un corner, qu’il a repoussé directement sur Nicolaisen qui plaçait sa tête pour égaliser. Deux fautes grossières en quelques instants, du jamais vu en 34 matches sous le maillot parisien, qui n’ont heureusement pas empêché le PSG de s’imposer dans ce match.

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Deux boulettes consécutives

Mais cette prestation peut faire mal dans la tête de l’international russe avant le choc face à Liverpool. Surtout, ce samedi matin, il n’est pas épargné du tout par la presse de son pays. Cette dernière a même réglé ses comptes. Sportbox.ru y va fort et titre : «Safonov a complètement raté son match contre le PSG. Il rique bien de retourner sur le banc.» Le média explique que c’est la deuxième erreur décisive du gardien en l’espace de quelques jours, après une boulette déjà remarquée lors du match amical Russie-Nicaragua pendant le trêve. «Des fautes aussi grossières, en 34 matches avec le PSG, il n’en avait jamais commis. Il n’a pas livré une prestation à son meilleur niveau et il a perdu du crédit auprès de Luis Enrique», a ajouté le média russe.

De son côté, Bombardir.ru enfonce le clou en titrant que «Safonov commet encore une erreur décisive», rappelant également l’épisode nicaraguayen et concluant froidement que le gardien de 27 ans n’a réussi que 14 matches sans encaisser de buts sur 34 joués. «Pas le profil d’un gardien intouchable» écrit le média russe. Enfin, Sport24 n’y va pas de main morte non plus puisqu’il qualifie la performance de Safonov de « désastreuse » précisant qu’il avait heureusement eu la chance de ne pas trop être sollicité dans la rencontre ce qui aurait empiré son cas. Tout cela tombe donc au plus mauvais moment pour le PSG qui s’apprête à affronter Liverpool en quarts de finale de la Ligue des Champions. Un seul mauvais match ne suffit pas à effacer des semaines de sérieux, mais deux erreurs consécutives avec un match de cette ampleur en ligne de mire, cela doit forcément créer du doute.