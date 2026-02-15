OL : la banderole cinglante des Bad Gones contre les ultras du PSG

La polémique autour des banderoles jugées homophobes déployées par le Collectif Ultras Paris lors du récent Classique face à l’OM continue de faire réagir dans les tribunes françaises. Ces messages, qui visaient ouvertement le club phocéen, ont suscité de vives critiques et relancé le débat sur les sanctions disciplinaires et la responsabilité de la LFP face aux débordements en tribunes. Malgré l’indignation exprimée par plusieurs observateurs et associations, beaucoup estiment que les réactions institutionnelles restent trop timides, alimentant un climat de tensions entre groupes ultras rivaux.

Ce dimanche soir, lors du match entre l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice, les Bad Gones ont choisi de répondre frontalement avec une banderole incendiaire visant à la fois les supporters du PSG et les instances du foot français. « CUP homophobe ? 15 ans à se la prendre par Nasser. Même la LFP ne fait pas mieux ! », pouvait-on lire dans le virage lyonnais, un message cinglant qui illustre la solidarité entre tribunes contre ce qu’ils considèrent comme une indignation sélective. Une nouvelle passe d’armes verbale qui confirme que la guerre des banderoles reste un terrain d’affrontement majeur entre groupes ultras en Ligue 1.