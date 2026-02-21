Le Real Madrid veut chiper un défenseur à 50 M€ au FC Barcelone !

Cette saison encore, le Real Madrid navigue à vue. Malgré une période de mieux depuis l’arrivée d’Alvaro Arbeloa, les Madrilènes ne rassurent pas totalement malgré des signes d’encouragement. Comme la saison dernière, un domaine fait quand même peur pour la suite de la saison des Merengues : la défense. Toujours minés par les blessures avec ses défenseurs, les Ibériques souffrent des erreurs de ses défenseurs. Alors que le recrutement de Dean Huijsen peine à porter ses fruits jusqu’ici, Antonio Rüdiger est encore trop inconstant quand Raul Asencio peine à convaincre.

Sans parler de David Alaba et Eder Militao qui ont plus connu l’infirmerie que le terrain ces dernières années. Pour pallier tous ses besoins dans le secteur défensif, le Real Madrid s’est mis depuis plusieurs mois à la recherche d’un défenseur à recruter sur le marché des transferts pour la prochaine fenêtre estivale. Et selon la presse ibérique, après les pistes Upamecano, Konaté ou encore Guéhi qui sont toutes fermées, un nom revient avec insistance dans la capitale : Nico Schlotterbeck.

Le Real Madrid sur le point de jouer un sale tour au FC Barcelone

Une piste qui a du sens à Madrid tant le défenseur allemand est devenu le patron de la défense du Borussia Dortmund ces dernières années. Sous le charme du profil du joueur de 26 ans, les Madrilènes entendent bien ériger Schlotterbeck en priorité cet été comme l’indique AS ce samedi matin. Sous contrat jusqu’en 2027 avec Dortmund, le natif de Waiblingen est estimé à 50 millions d’euros, ce qui serait une somme jugée raisonnable par le board madrilène. Gaucher, il a refusé de prolonger avec le club de la Ruhr ces derniers mois pour favoriser un départ l’été prochain.

Avant l’arrivée du Real Madrid dans le dossier, l’Allemand était ardemment courtisé par le FC Barcelone, également désireux de renforcer sa défense l’été prochain. Mais à en croire la publication ibérique, le Barça planche avant tout sur l’arrivée d’un nouvel attaquant avec le départ programmé de Robert Lewandowski cet été. Quoiqu’il arrive, le Real Madrid a donc fait de sa priorité Nico Schlotterbeck, qui serait un renfort certain pour régler toutes les failles défensives dont souffre les pensionnaires du Santiago-Bernabeu depuis des semaines.