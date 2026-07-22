Amicaux : Le Mans bat Versailles, Brest chute contre Al-Wakrah

À un mois de la reprise de la Ligue 1, les clubs de l’élite poursuivent leur préparation. Ce soir, Le Mans défiait Versailles, équipe de Ligue 3, à Coulaines. Les Sarthois se sont tranquillement imposés 3 buts à 1. Ils ont fait la différence en première période grâce à des réalisations signées Buades, Mafouta et Gueye.

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De son côté, le Stade Brestois disputait son premier match de la présaison à Lamballe face au club qatarien d’Al-Wakrah. Malheureusement pour les Bretons, ils ont débuté par une défaite. Leurs adversaires l’ont emporté 2-0 avec des buts inscrits par Berkane et Dala.