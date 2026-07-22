Menu Rechercher
Commenter
Amicaux Club

Amicaux : Le Mans bat Versailles, Brest chute contre Al-Wakrah

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Julien Lachuer @Maxppp

À un mois de la reprise de la Ligue 1, les clubs de l’élite poursuivent leur préparation. Ce soir, Le Mans défiait Versailles, équipe de Ligue 3, à Coulaines. Les Sarthois se sont tranquillement imposés 3 buts à 1. Ils ont fait la différence en première période grâce à des réalisations signées Buades, Mafouta et Gueye.

La suite après cette publicité

De son côté, le Stade Brestois disputait son premier match de la présaison à Lamballe face au club qatarien d’Al-Wakrah. Malheureusement pour les Bretons, ils ont débuté par une défaite. Leurs adversaires l’ont emporté 2-0 avec des buts inscrits par Berkane et Dala.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Amicaux Club
Le Mans
Versailles
Brest
Wakrah

En savoir plus sur

Amicaux Club Amicaux Club
Le Mans Logo Le Mans FC
Versailles Logo Versailles 78
Brest Logo Brest
Wakrah Logo Al Wakrah
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier