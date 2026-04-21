Les 6 pépites qui font déjà saliver le Real Madrid

Le Real Madrid est champion d’Europe. Mais il ne s’agit pas de l’effectif professionnel, qui a été écarté de la course à la Ligue des Champions par le Bayern Munich la semaine dernière. En effet, les U19 ont été sacrés hier soir en Youth League face au Club Bruges. Tenants du titre, les jeunes madrilènes, qui avaient sorti le Paris Saint-Germain en 1/2 finale, ont concédé le match nul (1-1) avant de s’imposer 4 à 2 lors de la séance de tirs au but. Un succès qui fait le bonheur de tout le club espagnol, qui prouve qu’il possède bien l’un des meilleurs centres de formations de la planète football avec la Fabrica. Ce soir, les U19 d’Alvaro Lopez seront d’ailleurs mis à l’honneur au stade Santiago-Bernabéu avant le match des pros face au Deportivo Alavés. Un jardin où certains éléments de cette génération dorée devraient pointer le bout de leur nez dans les mois ou les années à venir. Pour Javi Navarro, c’est plutôt une question d’heures.

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En effet, il a été convoqué dans le groupe d’Alvaro Arbeloa après le forfait de Fran Gonzalez. Il prendra place sur le banc, lui qui sera donc le troisième gardien de la Casa Blanca derrière Andryi Lunin et Mestre. Une belle récompense pour le gardien de 19 ans, qui a été félicité hier soir par Thibaut Courtois pour son match. «Super Javi !», a écrit le Belge sur ses réseaux sociaux. Il est vrai que Javi Navarro, héros des séances de tirs au but en 1/2 finale et en finale, a réalisé une belle compétition. Il a écoeuré ses adversaires en multipliant les arrêts décisifs. A Madrid, les supporters voient en lui le futur portier de l’équipe première. En attendant, le jeune homme poursuit sa progression, très heureux de récolter un nouveau titre. « Ce que nous avons fait est indescriptible. Je n’y crois toujours pas, c’était incroyable. La demi-finale, cette finale… C’était extraordinaire.»

Des diamants à polir

En Espagne, AS estime qu’il peut viser l’équipe première. Idem pour le journaliste Javier Herráez, qui officie sur la Cadena SER. « Le Real Madrid a gagné aux tirs au but contre le Club Bruges grâce à un héros. Il s’agit de Javi Navarro, un gardien de 19 ans qui a été le héros contre le PSG et qui a de nouveau sauvé le Real Madrid aujourd’hui (5 pénalties stoppés en deux matches).» Joan Martínez (18 ans), Jorge Cestero (20 ans) et Daniel Yáñez (19 ans) sont aussi des joueurs sur lesquels le club de la capitale compte à l’avenir. Concernant le dernier nommé Marca écrit : «l’arme la plus redoutable du centre de formation de La Fábrica. D’une rapidité fulgurante, il possède un talent indéniable et une capacité à éliminer les défenseurs hors du commun. Gaucher, il évolue sur l’aile droite pour se créer des occasions de tir. Véritable diable de Tasmanie, il est inarrêtable et quasiment impossible à déchiffrer lorsqu’il est en pleine forme . La première mi-temps contre le Club Bruges a révélé tout le potentiel de ce jeune joueur. Un véritable cauchemar pour une défense qui n’a pas su trouver la solution pour le contenir légalement. Lors de la séance de tirs au but, il n’a pas raté un seul penalty. »

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Marca ajoute le nom de Diego Aguado (19 ans). «Le meilleur joueur de cette génération a été Diego Aguado, qui a tout pour s’imposer en Liga. Il ne manque plus que la confiance du Real Madrid et l’investissement maximal qu’il peut consentir en lui (…) Gaucher, rapide… et doté d’une qualité essentielle : le sang-froid . La sérénité qui se dégage de ce jeune prodige, un joueur qui prend du plaisir à jouer au football sans trop se soucier de son héritage, a fait de lui un titulaire indiscutable au sein du Castilla après une ascension fulgurante à travers presque tous les échelons du centre de formation, suite à son arrivée à Valdebebas en 2017 pour faire ses premiers pas avec l’équipe des moins de 12 ans B. Sa performance en finale contre le Club Bruges était tout simplement phénoménale : il a tout fait… et tout fait à la perfection. À la 69e minute, alors que le score était de 1-1, il a sauvé la mise grâce à une intervention défensive spectaculaire. Il a absolument tout ce qu’il faut pour s’imposer en Liga… Si Dani Carvajal a été formé à La Fábrica et a dominé le poste d’arrière droit pendant de nombreuses années, pourquoi ne pas croire qu’un scénario similaire pourrait se produire avec Aguado ? Penalty au fond des filets… et MVP du match.»

L’avenir des Canteranos fait déjà parler

La publication espagnole cite aussi Jacobo Ortega (19 ans). «C’est un buteur prolifique. Les buts semblent jaillir de lui. C’est pourquoi, malgré son statut de joueur du Real Madrid C, il a décroché une place en Castilla. Il a déjà été titularisé à cinq reprises, dynamisant l’équipe réserve. Mais ce n’est pas tout. Ses buts ont assuré la qualification de l’équipe Juvenil A pour le Final Four, et après une demi-finale sans but, il est revenu à ce qu’il fait de mieux, en inscrivant le premier but de la finale de la Youth League. Jacobo Ortega (1,86 mètre de pur talent) continue de progresser à La Fábrica car c’est un footballeur très complet : capable physiquement de rivaliser avec n’importe quel adversaire, doté d’une frappe des deux pieds et d’une grande intelligence de jeu dos au but… trouvant toujours l’emplacement idéal pour marquer.»

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Ce mardi, les médias espagnols félicitent le Real Madrid, sacré en Europe, mais rappelle aussi que le club devrait miser sur sa formation plutôt que dépenser parfois des millions sur le mercato. Dans l’effectif actuel, Dani Carvajal, Gonzalo Garcia, Fran García, Raúl Asensio et Álvaro Carreras sont passés par le centre de formation. La Cadena SER espère voir plus de jeunes canteranos dans le futur. « Le centre de formation ne déçoit jamais et prouve que le club peut aussi emprunter cette voie s’il investit en eux, même s’ils ne sont pas des titulaires indiscutables. On verra qui prendra la relève après Arbeloa.» Effectivement, il faudra voir si le futur coach de l’équipe première s’appuiera sur des jeunes, comme Arbeloa a pu le faire avec Thiago Pitarch, ou non. Ce sera l’un des chantiers de l’été à Madrid, où on sait que ses jeunes pépites devraient être sollicitées après une belle campagne en Youth League.