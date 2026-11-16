Crystal Palace nomme le successeur de Pierre Sage
Quelques jours après avoir licencié Pierre Sage, Crystal Palace vient d’annoncer son successeur. Il s’agit de Thomas Frank, comme l’annonçait la presse anglaise depuis plusieurs jours. « Le Crystal Palace Football Club est heureux de confirmer la nomination de Thomas Frank en tant qu’entraîneur. Le Danois de 53 ans a signé un contrat pour devenir l’entraîneur des Eagles jusqu’en juin 2029 », peut-on lire sur le communiqué du club.
Passé par Brentford puis par Tottenham, où il n’aura tenu que quelques mois, Frank était libre de tout contrat, mais conservait une superbe cote suite à ses exploits avec Brentford. Et il va avoir du pain sur la planche puisque les Eagles sont tout simplement lanterne rouge du championnat anglais après dix journées. Un sacré challenge…
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