Menu Rechercher
Commenter
Officiel Premier League

Crystal Palace nomme le successeur de Pierre Sage

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Thomas Frank avec Tottenham @Maxppp

Quelques jours après avoir licencié Pierre Sage, Crystal Palace vient d’annoncer son successeur. Il s’agit de Thomas Frank, comme l’annonçait la presse anglaise depuis plusieurs jours. « Le Crystal Palace Football Club est heureux de confirmer la nomination de Thomas Frank en tant qu’entraîneur. Le Danois de 53 ans a signé un contrat pour devenir l’entraîneur des Eagles jusqu’en juin 2029 », peut-on lire sur le communiqué du club.

La suite après cette publicité
Crystal Palace F.C.
We are pleased to confirm the appointment of Thomas Frank as Manager 🤝

ℹ️
Voir sur X

Passé par Brentford puis par Tottenham, où il n’aura tenu que quelques mois, Frank était libre de tout contrat, mais conservait une superbe cote suite à ses exploits avec Brentford. Et il va avoir du pain sur la planche puisque les Eagles sont tout simplement lanterne rouge du championnat anglais après dix journées. Un sacré challenge…

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Crystal Palace
Thomas Frank

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Thomas Frank Thomas Frank
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier