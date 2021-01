Nice : Saliba gardé à la fin de son prêt ?

La suite après cette publicité

Prêté pour les six prochains mois par Arsenal où il n’avait joué aucun match cette saison, William Saliba pourrait, peut-être, poser ses valises en Côte d’Azur plus longtemps que prévu.

Alors que Saliba, qui a admis que son échec à Arsenal était « difficile », tente de se relancer du côté de Nice, les dirigeants niçois espéreraient bien garder le défenseur de 19 ans à la fin de son prêt. « Au bout de 6 mois, on verra - aujourd'hui, il appartient à un club qui s'appelle Arsenal. En juin, tout le monde se réunira et décidera. (…) Une porte est toujours ouverte dans la vie. Lorsque vous êtes dans une situation où les parties peuvent parler, les portes sont ouvertes. Nous n'en sommes pas encore là », a déclaré Jean-Pierre Rivere, comme le rapporte The Metro. Pour le moment donc, pas question de parler de l'avenir de l’ancien défenseur de Saint-Étienne qui cherche surtout à se relancer dans une équipe en difficulté en championnat depuis quelques semaines.