Raphinha aurait été dépouillé… par son père !

« Raphinha a de sérieux problèmes familiaux et financiers. Il prie pour pouvoir signer à Al-Hilal. Il traverse des moments très compliqués. Il espère pouvoir aller à Al-Hilal pour changer les choses ». Les propos de Vampeta, ancien international brésilien, sur Raphinha avaient beaucoup fait parler plus tôt cette semaine. Et il pourrait y avoir une explication derrière tout ça…

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Effectivement, selon le journaliste brésilien Léo Dias, l’attaquant et son épouse auraient découvert, en voulant acheter une villa à Barcelone, que leurs comptes étaient loin d’être remplis. Et pour cause, comme l’a découvert sa compagne en enquêtant un peu, de nombreux contrats liés aux salaires et aux droits d’image du joueur notamment auraient été détournés par le père de l’international brésilien, provoquant une énorme crise dans la famille. Raphinha n’aurait donc empoché qu’une petite partie de tout ce qu’il aurait dû gagner ces dernières années, son père ayant reçu une grande partie de cet argent sur ses comptes. Bonne ambiance dans la famille…