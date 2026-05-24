West Ham : Axel Disasi va retourner à Chelsea

Arrivé cet hiver dans un contexte compliqué, Axel Disasi a réussi à relancer sa saison du côté de West Ham. Le défenseur français s’est rapidement imposé dans le système de Nuno Espírito Santo, devenant un titulaire indiscutable et un élément indispensable de la défense londonienne. Véritable taulier lors de la seconde partie de saison, Disasi a enchaîné les bonnes performances malgré la relégation des Hammers et a même été élu homme du match à trois reprises en seulement quelques mois. Si l’on prend uniquement la deuxième partie de saison, West Ham a terminé à la 10e place du championnat sur cette période. Le coach portugais voulait absolument le conserver cet été.

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Mais la relégation de West Ham en Championship change totalement la situation. Le club anglais ne pourra pas garder le défenseur français, qui va donc retourner à Chelsea cet été. Un départ des Blues est aujourd’hui très probable et plusieurs clubs ont déjà commencé à prendre des renseignements sur sa situation. Son passage à West Ham a montré qu’Axel Disasi restait un très bon défenseur capable d’être performant en Premier League.