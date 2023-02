OM-PSG : les absences marseillaises ont fait mal

La suite après cette publicité

Trois semaines après avoir vaincu le Paris Saint-Germain de fort belle manière en Coupe de France (2-1), l’Olympique de Marseille retrouvait les Parisiens, cette fois en championnat. Mais, les Marseillais n’ont pas du tout fait le poids et Kylian Mbappé et les siens l’ont emporté assez facilement sur le score de trois buts à zéro. Il n’y a rien à dire, l’écart était trop grand.

On pourrait toujours se demande « et si ? ». Oui, et si Kylian Mbappé n’était pas là, comme c’était le cas en Coupe de France. Et si Chancel Mbemba et Samuel Gigot, respectivement suspendu et blessé avaient été là ? Est-ce que ça aurait été la même rencontre ? Car c’est bien cette question qui va tarauder les supporters de l’OM en ce dimanche soir.

Tudor ne pense pas que les absences ont été préjudiciables

Lors de la confrontation en Coupe de France, Chancel Mbemba, au marquage de Neymar, et Samuel Gigot, à celui de Lionel Messi, avaient totalement éteint les deux étoiles parisiennes. Alors, forcément, est-ce que cela aurait été identique cette fois face à un Mbappé qui adore la profondeur et qui a fait énormément de mal à Eric Bailly ? On peut le penser, comme ne pas le penser.

Igor Tudor, lui, se refusait à cette analyse : « c’est sur que ça n’a pas aidé (leurs absences), je ne pense pas que même avec eux il y aurait eu beaucoup de différence avec le match de ce soir ». On peut toutefois l’estimer car ce sont deux des éléments qui mettent le plus d’intensité dans leurs impacts. Mais cette fois, ça n’a pas suffit…