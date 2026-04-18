Chelsea : Cole Palmer tape du poing sur la table pour son futur

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas pour Cole Palmer. Auteur de 18 buts et 14 passes décisives en 52 matchs l’an dernier, avec en point d’orgue une victoire à la Coupe du Monde des Clubs face au PSG, le 8e du dernier classement du Ballon d’Or est cette fois bien plus discret. La faute à une équipe qui tourne moins bien, à un changement d’entraîneur et une cascade de pépins physiques. L’aine, l’orteil, la cuisse, l’Anglais a dû s’interrompre à 5 reprises cette saison, lui faisant manquer 25 matchs. Il se murmure même qu’il serait malheureux à Chelsea, dont il est pourtant un élément majeur.

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Il n’en fallait pas plus pour faire naître une rumeur l’envoyant du côté de Manchester United, sa ville natale et son club de cœur, lui qui a tout de même passé 13 ans au centre de formation de Manchester City. Tout le monde ne fait que de parler, rétorque-t-il au Guardian ce samedi. Quand je vois ça, je ris. Évidemment, Manchester est ma ville. Toute ma famille y vit, mais elle ne me manque pas. Peut-être que si je n’y allais pas pendant trois mois, par exemple, elle me manquerait. Mais une fois revenu, je me dis qu’il n’y a rien pour moi là-bas de toute façon».

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«Je n’ai aucune intention de quitter Chelsea»

Même si les blessures l’ont empêché d’enchaîner, il a tout de même trouvé le chemin des filets à 10 reprises, pour 3 passes délivrées en 27 rencontres. «Je n’ai aucune intention de quitter Chelsea, ajoute le joueur sous contrat jusqu’en 2033. Nous avons encore beaucoup à jouer.» Et ça commence par un choc contre Manchester United dès aujourd’hui (21h). Actuellement 6es de Premier League, les Blues pourraient bien dire adieu à une place de Ligue des Champions l’an prochain en cas de défaite. Ils ont déjà 4 points de retard sur Liverpool, 5e, et dernier virtuel qualifié en C1 l’an prochain.

«Après cela, il y aura une place en finale de FA Cup à aller chercher. Nous avons la demi-finale de la FA Cup (face à Leeds) et si nous terminons en position qualificative pour la Ligue des Champions, cela nous permettra de recruter les joueurs dont nous avons besoin. Nous avons discuté avec les propriétaires et ils sont convaincus que les joueurs répondront aux attentes», poursuit le milieu offensif de 23 ans. Il prend même son capitaine Reece James à témoin pour confirmer ses propos, lequel a prolongé son contrat il y a quelques semaines jusqu’en 2032.

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Confiance en l’avenir

«Reece n’aurait pas signé un contrat de six ans sans avoir consulté au préalable les propriétaires et les dirigeants. Reece et moi avons beaucoup discuté. De nos besoins, des joueurs qu’il nous faut recruter, et comment les choses doivent être. Il ne signerait pas un nouveau contrat s’il ne savait pas ce qui se passe.» Sur le papier, les arguments de l’ancien Cityzen font sens et rejoignent les propos tenus ces dernières heures par Behdad Eghbali, l’un des copropriétaires, confirmant Liam Rosenior à son poste tout en renouvelant les ambitions du club.