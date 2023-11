PSG : Ousmane Dembélé envoie un message à Kylian Mbappé

Interrogé sur Téléfoot, ce dimanche matin, Ousmane Dembélé est revenu sur ses débuts dans la capitale française. L’occasion notamment pour l’ancien Barcelonais, auteur de son premier but en L1 contre l’AS Monaco, d’évoquer sa montée en puissance. «Ces dernières semaines je suis content de mes performances avec le PSG. Je monte en puissance c’est bien. J’essaye d’apporter beaucoup d’occasions, et même si je ne marque pas, (je veux, ndlr) faire une passe décisive».

Par ailleurs, le numéro 10 parisien a également évoqué sa relation avec Kylian Mbappé : «je suis content d’être dans le même club que Kylian ! On essaye de donner le maximum pour que le PSG gagne énormément de trophées cette année», avant de conclure sur le match capital à venir contre Newcastle, mardi soir, en Ligue des Champions : «ça va être important, on y pense énormément. On veut bien faire, surtout devant notre public. On va tout faire pour avoir les 3 points et penser au prochain match à Dortmund. On veut terminer leaders de ce groupe». Voilà qui est dit !