Chelsea : Xabi Alonso peut déjà jouer un sale coup au FC Barcelone

Une nouvelle ère va démarrer à Chelsea. Plus tôt ce dimanche, le club de la capitale anglaise a officialisé l’arrivée de Xabi Alonso sur son banc de touche. L’ancien de Leverkusen et du Real Madrid a paraphé un contrat de 4 saisons avec les Blues, avec un sacré défi devant lui : reconstruire et refaire des Londoniens un des cadors de la Premier League… mais aussi de la scène européenne…

La suite après cette publicité

Une arrivée qui va logiquement changer des choses en interne. Tout indique que l’Espagnol va avoir énormément de pouvoir, notamment en termes de construction de l’effectif et de mercato. Sa prise de pouvoir risque de changer des choses, notamment pour certains joueurs qui sont annoncés sur le départ. Et ils sont nombreux à Chelsea, à l’image d’Enzo Fernandez, de Marc Cucurella, de Cole Palmer, d’Alejandro Garnacho ou de João Pedro.

La suite après cette publicité

L’arrivée d’Alonso change la donne pour João Pedro

La presse catalane fait d’ailleurs un point sur la situation de l’attaquant brésilien. Selon Sport, le technicien basque souhaiterait d’abord faire un état des lieux complet de son effectif avant de valider le moindre départ important. Une situation qui complique directement le dossier João Pedro, devenu l’une des priorités offensives du Barça pour préparer l’après-Robert Lewandowski. Surtout que les Blaugranas voulaient conclure le dossier avant le Mondial, ce qui ne sera donc pas possible.

Du côté du Barça, ce possible blocage est perçu comme un véritable coup dur. Le club catalan recherche activement un numéro 9 capable d’accompagner la transition offensive des prochaines saisons, mais les options se réduisent. João Pedro apparaissait comme une cible plus accessible que Julián Álvarez, dont le coût pourrait grimper jusqu’à 150 millions d’euros… Chelsea, de son côté, pourrait déjà réclamer près de 100 millions pour envisager un transfert du Brésilien. Et si Xabi Alonso décide de miser sur lui dans son nouveau projet, les Blaugrana pourraient tout simplement devoir abandonner cette piste dans les prochaines semaines. Affaire à suivre.