Real Madrid : Kylian Mbappé compare Xabi Alonso et Carlo Ancelotti

Alors qu’il vit désormais sa deuxième saison au Real Madrid, Kylian Mbappé impressionne bien plus lors de cet exercice sous les ordres de Xabi Alonso. Dans un entretien accordé au quotidien Marca, l’attaquant français s’est livré sur les différences entre son nouvel entraîneur et l’Italien Carlo Ancelotti, qu’il a connu en 2024-2025.

« J’ai eu beaucoup d’entraîneurs et je suis habitué à ce que chacun ait sa propre philosophie et son propre style. Xabi est différent d’Ancelotti : il a sa propre méthode de travail, et petit à petit, nous comprenons ce qu’il attend de nous. On voit sur le terrain que nous avons progressé depuis le début de la saison, depuis la Coupe du monde des clubs, même si nous avons encore une marge de progression. Nous n’avons encore rien gagné, mais nous sommes sur la bonne voie et nous espérons remporter tous les titres possibles », a déclaré l’ancien du PSG, qui compte déjà 16 buts et 2 passes décisives en 13 matchs toutes compétitions confondues.

