PSG : le troll de Nasser Al-Khelaïfi sur Luis Campos

Depuis samedi, le PSG est en ébullition. Outre la prolongation jusqu'en 2025 de Kylian Mbappé, le départ de Leonardo et la possible arrivée au poste de directeur sportif de Luis Campos, comme évoqué sur notre site, a agité le club de la capitale. Difficile donc pour Nasser Al-Khelaïfi d'esquiver les questions sur le sujet lundi lors de la conférence de presse pour la prolongation de KM7. Sauf que le président du PSG a été aidé.

En effet, un journaliste lui a demandé de s'exprimer au sujet de "Jorge Campos", avant de corriger son erreur et de parler de Luis Campos. «La question sur Jorge Campos ? Je ne connais pas Jorge Campos mais par respect pour Kylian, parlons de lui, il mérite tout le crédit pour tout ce qu’il a fait depuis 5 ans. On veut gagner beaucoup de trophées ensemble car on a la même mentalité et les mêmes objectifs». Une belle façon de botter en touche.