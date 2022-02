Comment le PSG a dominé tactiquement le Real Madrid

La suite après cette publicité

C'est suffisamment rare pour le souligner cette saison. Le PSG a complètement dominé son 8e de finale aller face au Real Madrid (1-0). La victoire a mis du temps à se profiler puisque Kylian Mbappé a délivré les siens durant la toute dernière minute de la rencontre mais elle récompense avant tout une prestation aboutie de son équipe. Très rarement mis en danger, voire même jamais, le club de la capitaine française a su annihiler le collectif adverse mais aussi maitriser l'ensemble des éléments.

«Je suis très heureux. La performance de l'équipe a été très bonne. On a globalement été meilleurs que le Real, on a mérité la victoire, se satisfaisait Pochettino. Il reste encore un match, mais c'est important d'avoir fait ce premier pas. C'était un très bon match. On a coupé leurs circuits de passes, avec du pressing sur leurs milieux. On a beaucoup travaillé pour les stopper et récupérer le ballon le plus haut possible, tout en contrôlant bien le match pendant 90 minutes. On n'a concédé que très peu d'occasions. Les joueurs le méritent.»

Le positionnement hybride de Danilo Pereira

Pourtant au départ, il n'y avait pas vraiment de surprise dans les compositions d'équipes. Elles évoluaient toutes les deux en 4-3-3 avec les joueurs attendus. C'est dans l'animation parisienne que la différence s'est ressentie. En phase offensive notamment, Pochettino avait demandé à Danilo Pereira de venir redescendre d'un cran, comme défenseur axial droit. Dans cette position hybride, il a permis aux latéraux de monter plus haut, tout en assurant la couverture, notamment pour le Portugais dans le secteur de Vinicius.

«C'est une adaptation tactique qui me convient. On a de grands joueurs ici avec Messi et Hakimi qui sont assez offensifs donc je suis là pour contrebalancer les deux. C'est une tactique que je peux bien faire. En première période, on a bien joué mais après la pause, on a mis plus d'intensité, on a fait les choses bien et on leur a fait du mal», analysait le milieu de terrain de 30 ans, auteur d'une prestation très sérieuse au Parc.

Grâce à cela, le PSG a multiplié les centres (17 contre 5) et pouvait avancer en utilisant au maximum la largeur du terrain. Même à la perte du ballon, ce dispositif permettait de gagner du temps dans le contre-pressing. «On a eu des difficultés à sortir dans la pression, ce qu'on fait bien d'habitude, on a manqué de coordination en défense, reconnaissait Carlo Ancelotti à la mine des mauvais soirs. Non, ce n'était pas une bonne soirée pour nous».