OM : Pablo Longoria s'active pour blinder Jorge Sampaoli

Deuxième du classement de Ligue 1 et demi-finaliste de la Ligue Europa Conférence, l’Olympique de Marseille signe une très bonne saison 2021/2022. De quoi conforter Jorge Sampaoli dans ses fonctions après un début d’année 2022 compliqué. D’ailleurs, à l’heure où beaucoup ne croyaient pas en l’histoire d’amour entre le club phocéen et son entraîneur au caractère bien trempé, l’Argentin est très apprécié par sa direction.

Le 4 mars dernier, Pablo Longoria confirmait qu’il ne voyait pas la relation Sampaoli-OM sur le court terme. « Quand je vois mon coach travailler avec son groupe, beaucoup de décisions prises en match sont cohérentes avec ce qu’il fait dans la semaine. Quand je construis un projet, je ne le fais pas pour changer d’idée un an plus tard. Ce qu’il faut, c’est donner de la continuité au projet. »

Longoria veut aller vite

Sampaoli capable de rester plus d’un an dans un club volcanique comme l’OM alors qu’il a claqué la porte de ses précédents employeurs après seulement un an, qui l’eût cru ? Face à ce constat, L’Équipe révèle que Pablo Longoria, qui est à l’origine de la venue du Pelado, se démène en coulisses pour prolonger le contrat de son entraîneur. L’objectif du patron olympien est clair : s’éviter une saison 2022/2023 remplie de rumeurs sur le futur de son coach.

Lié à la formation phocéenne jusqu’en juin 2023, Sampaoli a vu ses conseillers multiplier les rendez-vous avec l’OM ces dernières semaines. Le journal ajoute que l’idée de Longoria serait d’offrir une prolongation de plus de deux ans. Une augmentation sera sans doute dans les tuyaux pour un technicien rémunéré à hauteur de 330 000€ bruts mensuels. Reste maintenant à savoir si le principal intéressé, qui n’a jamais fait long feu dans un club, sera séduit.