OM : Pablo Longoria aurait trouvé le futur directeur de la formation

Directeur du centre de formation de l'Olympique de Marseille, Nasser Larguet a récemment fait ses valises, prétextant des raisons personnelles. Et Pablo Longoria était à la recherche d'un remplaçant. C'est visiblement dans un club qu'il connaît bien qu'il aurait trouvé son bonheur, puisque le média local Valencia Plaza, l'OM a jeté son dévolu sur Marco Otero, qui occupe ce poste à Valence.

Le Galicien, que Longoria avait recruté pour les Murcielagos en 2019, est une des références à son poste en Europe et avait déjà travaillé dans divers clubs en Suisse, en Russie et avec les équipes de jeunes de la Roja. Son contrat expire en 2024 et l'OM va donc devoir trouver un accord avec le club de Liga.